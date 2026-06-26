Παναθηναϊκός: Έβγαλε το... λάδι στους παίκτες του ο Νίστροπ - Όσα ζήτησε ο Δανός

Σε υψηλές εντάσεις συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρέσινγκ, την ανάπτυξη και την τακτική συνοχή της ομάδας.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τους 31 βαθμούς Κελσίου, ο Δανός τεχνικός «πίεσε» τους ποδοσφαιριστές για περίπου 100 λεπτά, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις ανάπτυξης, τακτική προσέγγιση και συνεχόμενα διπλά σε ολόκληρο αλλά και στο μισό γήπεδο.

Έμφαση στο πρέσινγκ και την ανάπτυξη

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ειδική άσκηση, όπου η μία ομάδα έπρεπε να διασπάσει το πρέσινγκ και να βρει τρόπο να σκοράρει, ενώ η άλλη είχε ως στόχο την άμεση πίεση και την ανάκτηση της μπάλας.

Ο Νίστρουπ έδωσε σαφές μήνυμα προς τους παίκτες του, ζητώντας ένταση και συνεχή πίεση στον αντίπαλο:

«Πρέπει να παίζουμε στο δικό τους μισό, να πιέζουμε συνεχώς και να μην τους αφήνουμε να αναπνεύσουν. Θέλω να τους πνίγουμε, να κερδίζουμε μπάλες ψηλά και να τους κρατάμε υπό πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του.

Διπλά με ένταση και ωραίες φάσεις

Ακολούθησαν διπλά παιχνίδια τόσο σε όλο το γήπεδο όσο και σε μικρό χώρο, με τους παίκτες να ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις.

Στο πρώτο διπλό, ξεχώρισαν οι συνεργασίες και η δημιουργία φάσεων, με τον Αντίνο να τραβάει τα βλέμματα χάρη στις ντρίμπλες και τις επιθετικές του ενέργειες, ενώ ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς έδειξαν εξαιρετική διάθεση και δημιουργικότητα. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Παντελίδης μετά από εκτέλεση πλαγίου του Καλάμπρια.

Στο δεύτερο διπλό, οι ομάδες συνέχισαν σε υψηλό ρυθμό, με τον Μπινιάρη να βρίσκει δίχτυα μετά από ασίστ του Ταμπόρδα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Τα συστήματα και οι δοκιμές

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ο Νίστρουπ δούλεψε κυρίως πάνω στα συστήματα 4-2-3-1 και 4-3-3, δοκιμάζοντας διαφορετικούς σχηματισμούς και συνεργασίες μεταξύ των παικτών.

Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσίασαν οι Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς, οι οποίοι άλλαζαν θέσεις και συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, με τον πρώτο να κινείται πιο κεντρικά και τον δεύτερο να αγωνίζεται κυρίως από τη δεξιά πλευρά.

Κούραση αλλά και ικανοποίηση στο φινάλε

Στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης οι παίκτες εκτέλεσαν σπριντ και ασκήσεις τελειωμάτων, με τον ρυθμό να παραμένει ιδιαίτερα υψηλός μέχρι το τέλος.

Με το πέρας της προπόνησης, αρκετοί ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν εξουθενωμένοι, δείγμα της έντασης της δουλειάς, ωστόσο το τεχνικό επιτελείο έμεινε ικανοποιημένο από την ανταπόκριση και την εικόνα της ομάδας.

Το απόγευμα είχε δοθεί ρεπό στους ποδοσφαιριστές για αποκατάσταση.