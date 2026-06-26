Super League: Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή προέδρου και goal line technology

Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League.

Super League: Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή προέδρου και goal line technology
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Την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η εκλογή προέδρου του συνεταιρισμού, καθώς και ο καθορισμός του format του πρωταθλήματος για τη σεζόν που ακολουθεί.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για την πιθανή εισαγωγή της τεχνολογίας Goal Line Technology, ένα μέτρο που εξετάζεται εδώ και καιρό με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης στους αγώνες.

Η ανακοίνωση

«Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Δ.Σ.

2. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).

3. Συζήτηση ως προς τη δομή (format) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League αγωνιστικής περιόδου 2026-27, έγκριση ετήσιου συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περιόδου.

4. Θέματα VAR και εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras.

5. Σύναψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (και λοιπών συνοδευτικών συμβάσεων) για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-27 και 2027-28 και λοιπά εμπορικά θέματα - Θέματα συμβάσεων.

6. Διάφορα».

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