Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα o Μοτιεγιούνας

Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Βελιγράδι έπειτα από μία σεζόν, με τον σύλλογο να τον αποχαιρετά και τον ίδιο να βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Μοτεγιούνας αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,1 πόντους και 1,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.