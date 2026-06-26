Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ντάνι Γκαρθία για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 36χρονο αμυντικό μέσο να υπολογίζεται κανονικά από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Τη φετινή σεζόν αποτέλεσε βασικό γρανάζι στο ροτέισον των «ερυθρόλευκων», καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ σε 1.956' αγωνιστικά λεπτά.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Βάσκο το καλοκαίρι του 2024 με ελεύθερη μεταγραφή, με τον Γκαρθία να κατακτά το νταμπλ τη σεζόν 2024/25.