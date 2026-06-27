· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να γνωστοποιεί τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς δρόμους.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Έλληνα σέντερ, ολοκληρώνοντας έτσι τη θητεία του στην ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:27 NBA

NBA: «Μάχη» Λέικερς και Νετς για τον Μίτσελ Ρόμπινσον

14:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θετική η ΠΑΕ στο ενδεχόμενο το «Π. Γιαννακόπουλος» να γίνει στο ΟΑΚΑ

13:48 NBA

NBA: Σενάρια αποχώρησης του Σμαρτ από τους Λέικερς – Στο προσκήνιο οι Ρόκετς

13:41 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Πόποβιτς

13:29 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αιχμές Ταρέμι για FIFA - «Δεν μας θέλουν στα νοκ άουτ»

13:17 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οικογενειακό μπάρμπεκιου στην Ολλανδία για τους «πράσινους»

13:07 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με πούρα στα αποδυτήρια γιόρτασαν την πρόκριση στο Πρ. Ακρωτήρι

12:59 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία

12:46 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο

12:45 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Κάτοικος… Πάτρας ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

12:21 AUTO MOTO

Ράλι Ακρόπολις: Χαμός με βράχο που έσπασε το παρμπρίζ του Κατσόν - Έρευνα από FIA και διοργανωτές

11:59 MUNDOBASKET

Ελλάδα: Ξεπέρασαν τα 3.000 εισιτήρια για το ματς με Πορτογαλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας