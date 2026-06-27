Ολυμπιακός: Τέλος ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με τις δύο πλευρές να ακολουθούν πλέον ξεχωριστούς δρόμους.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Έλληνα σέντερ, ολοκληρώνοντας έτσι τη θητεία του στην ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Αντετοκούνμπο και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».