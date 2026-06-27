Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Πόποβιτς

Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται μία… ανάσα από την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην OFK Βελιγραδίου, θα αποτελέσει τον δεύτερο πορτιέρο, πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη, παίρνοντας τη… θέση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο διεθνής άσος, που αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος «άσος» του σερβικού πρωταθλήματος, θα φτάσει στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/06) με πτήση από την Σερβία.

Συγκεκριμένα, ο Μπάλσα Πόποβιτς θα φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 15:45 και στην συνέχεια θα δρομολογηθούν οι λεπτομέρειες για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, με τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και την υπογραφή των συμβολαίων.