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ΑΕΚ: Φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσβόλε στις 26 Ιουλίου στο MAC3PARK Stadion, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

ΑΕΚ: Φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία
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Φιλικό παιχνίδι με την Τσβόλε θα δώσει η ΑΕΚ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική ομάδα.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου και θα διεξαχθεί στην έδρα της Τσβόλε, στο MAC3PARK Stadion, το οποίο έχει χωρητικότητα περίπου 14.000 θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ θα δώσει ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, απέναντι στην Ντε Γκράαφτσαπ στις 12 Ιουλίου και στη Σαμσουνσπόρ στις 29 του ίδιου μήνα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Συνολικά, η Ένωση αναμένεται να δώσει πέντε φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της.

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