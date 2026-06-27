Ράλι Ακρόπολις: Χαμός με βράχο που έσπασε το παρμπρίζ του Κατσόν - Έρευνα από FIA και διοργανωτές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της FIA και των διοργανωτών του Ράλι Ακρόπολις για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην ειδική διαδρομή της Θήβας, όταν βράχος προσέκρουσε στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Αλεχάντρο Κατσόν, προκαλώντας θραύση στο παρμπρίζ.

Ο Ισπανός οδηγός της Toyota GR Yaris Rally2 είδε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του να σπάει από την πλευρά του συνοδηγού, Μπόρχα Ροσάντα, όταν ένας βράχος χτύπησε το όχημα ενώ κινούνταν σε ευθεία της ειδικής διαδρομής.

Παρά το απρόοπτο, ο Κατσόν διατήρησε την ψυχραιμία του και κατάφερε να ελέγξει το αυτοκίνητο, αποφεύγοντας τα χειρότερα σε ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες.

Μετά το τέλος της ειδικής, ο Ισπανός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η πέτρα να μην έφτασε τυχαία στο σημείο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη.

«Ελπίζω να μην ισχύει, αλλά φαίνεται σαν κάποιος να πέταξε κάτι, γιατί βρισκόμασταν στη μέση μιας ευθείας. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του στο X, ο Κατσόν επέστρεψε στο περιστατικό, τονίζοντας πως η ημέρα θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.

«Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση του WRC2, αλλά η ημέρα θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ άσχημα. Όλη η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά και μαζί με τον συνοδηγό μου, Μπόρχα Ροσάντα, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι κρίμα κάποιος να καταστρέφει την προσπάθεια τόσων ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω πως, αν δεν ήταν ατύχημα, αυτός που το έκανε να μην ξαναπατήσει ποτέ σε Ειδική Διαδρομή», έγραψε.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR — Alejandro Cachón (@Cachon_Ale) June 26, 2026

Την ίδια ώρα, η FIA, οι διοργανωτές του αγώνα και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα αίτια του συμβάντος.

«Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με αριθμό 24 υπέστη θραύση του παρμπρίζ έπειτα από πρόσκρουση βράχου κατά μήκος της διαδρομής. Η FIA και οι διοργανωτές του αγώνα διερευνούν αυτή τη στιγμή τα αίτια του περιστατικού», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.