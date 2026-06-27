Παρελθόν από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις: «Ευγνώμων για το ταξίδι»
Ο Ντάνιελ Τάις αποχαιρέτησε τη Μονακό, μέσω social media.
Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στη Μονακό, με τον Ντάνιελ Τάις να αποτελεί το νέο μέλος της λίστας των παικτών που αποχωρούν από τη γαλλική ομάδα.
Ο Γερμανός σέντερ αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, η οποία προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν τον αγωνιστικό της σχεδιασμό.
Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Γερμανός σέντερ μέτρησε 9,7 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο.
Οι δηλώσεις του Τάις:
«Μια απίστευτη διαδρομή. Περιτριγυρισμένος από ξεχωριστούς ανθρώπους. Ευγνώμων για το ταξίδι. Ευχαριστώ, Μονακό».