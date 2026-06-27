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Παρελθόν από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις: «Ευγνώμων για το ταξίδι»

Ο Ντάνιελ Τάις αποχαιρέτησε τη Μονακό, μέσω social media.

Παρελθόν από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις: «Ευγνώμων για το ταξίδι»
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Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στη Μονακό, με τον Ντάνιελ Τάις να αποτελεί το νέο μέλος της λίστας των παικτών που αποχωρούν από τη γαλλική ομάδα.

Ο Γερμανός σέντερ αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, η οποία προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν τον αγωνιστικό της σχεδιασμό.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Γερμανός σέντερ μέτρησε 9,7 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Οι δηλώσεις του Τάις:

«Μια απίστευτη διαδρομή. Περιτριγυρισμένος από ξεχωριστούς ανθρώπους. Ευγνώμων για το ταξίδι. Ευχαριστώ, Μονακό».

https://www.instagram.com/p/DaDdAdHjMVo/
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