Παρελθόν από τη Μονακό ο Ντάνιελ Τάις: «Ευγνώμων για το ταξίδι»

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στη Μονακό, με τον Ντάνιελ Τάις να αποτελεί το νέο μέλος της λίστας των παικτών που αποχωρούν από τη γαλλική ομάδα.

Ο Γερμανός σέντερ αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, η οποία προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν τον αγωνιστικό της σχεδιασμό.

Τη φετινή σεζόν στην Euroleague ο Γερμανός σέντερ μέτρησε 9,7 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Οι δηλώσεις του Τάις:

«Μια απίστευτη διαδρομή. Περιτριγυρισμένος από ξεχωριστούς ανθρώπους. Ευγνώμων για το ταξίδι. Ευχαριστώ, Μονακό».