Το «αντίο» του Μπλόσομγκεϊμ στη Μονακό

Με τον πιο εντυπωσιακό και συγκινητικό τρόπο φαίνεται να ολοκληρώνεται η παρουσία του Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ στη Μονακό, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε μια εμφάνιση καριέρας στον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα των Μονεγάσκων.

Στον μεγάλο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος, ο έμπειρος άσος ήταν καθοριστικός, σημειώνοντας 27 πόντους και οδηγώντας τη Μονακό στην κατάκτηση του τίτλου.

Την επόμενη ημέρα (24/06), ο Μπλόσομγκεϊμ θέλησε να πει το δικό του «αντίο» μέσω social media, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την πορεία του στο Πριγκιπάτο.

Το μήνυμα του Μπλόσομγκεϊμ:

«Χθες το βράδυ ήταν ένα παραμυθένιο τέλος σε 4 απίστευτες σεζόν με τη Μονακό».