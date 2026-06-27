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NBA: «Μάχη» Λέικερς και Νετς για τον Μίτσελ Ρόμπινσον

Λος Άντζελες Λέικερς και Μπρούκλιν Νετς εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου σέντερ, Μίτσελ Ρόμπινσον.

NBA: «Μάχη» Λέικερς και Νετς για τον Μίτσελ Ρόμπινσον
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Έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μίτσελ Ρόμπινσον υπάρχει στην αγορά του NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Μπρούκλιν Νετς να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον σέντερ των Νιου Γιορκ Νικς.

Σύμφωνα με το «The Stein Line», τόσο οι Νετς όσο και οι Λέικερς εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Αμερικανού ψηλού, την ώρα που οι Νικς εμφανίζονται απρόθυμοι να καταβάλουν τα 16,5 εκατομμύρια δολάρια που προβλέπει το συμβόλαιό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης θα προτιμούσε να διατηρήσει τον Ρόμπινσον στο ρόστερ με ένα νέο συμβόλαιο που θα προβλέπει χαμηλότερες αποδοχές. Ωστόσο, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ανταλλαγή.

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