Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με πούρα στα αποδυτήρια γιόρτασαν την πρόκριση στο Πρ. Ακρωτήρι

Με τρεις ισοπαλίες και αήττητο στον όμιλο, το Πράσινο Ακρωτήρι πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Μουντιάλ και πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση επί της Σαουδικής Αραβίας.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Με πούρα στα αποδυτήρια γιόρτασαν την πρόκριση στο Πρ. Ακρωτήρι
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Το Πράσινο Ακρωτήρι ολοκλήρωσε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταφέρνοντας στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση να προκριθεί στη νοκ-άουτ φάση των «32», με το φινάλε του αγώνα απέναντι στη Σαουδική Αραβία να βρίσκει τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Μια πραγματική ποδοσφαιρική υπέρβαση σημείωσε το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο, παρότι βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, κατάφερε να μείνει αήττητο και με τρεις ισοπαλίες να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση πίσω από τη «ρόχα», παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το τελευταίο παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (0-0) εξελίχθηκε σε γιορτή. Με τη λήξη της αναμέτρησης, παίκτες και προπονητικό επιτελείο πανηγύρισαν μαζί με τους φιλάθλους στις εξέδρες, ενώ το κλίμα αποθέωσης μεταφέρθηκε άμεσα και στα αποδυτήρια, όπου στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι.

Οι ποδοσφαιριστές χόρευαν αγκαλιασμένοι, πανηγυρίζοντας το ιστορικό επίτευγμα και φωνάζοντας δυνατά το «1%», αναφερόμενοι στις ελάχιστες πιθανότητες που τους είχαν δοθεί για πρόκριση. Ο προπονητής Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο πανηγύρισε μαζί τους, ανάβοντας μάλιστα πούρο μέσα στα αποδυτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται αήττητη από τη φάση των ομίλων στο ντεμπούτο της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επίτευγμα που είχε να συμβεί από το 2002 και τη Σενεγάλη.

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