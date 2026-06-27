NBA: Σενάρια αποχώρησης του Σμαρτ από τους Λέικερς – Στο προσκήνιο οι Ρόκετς

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Μάρκους Σμαρτ, καθώς ο έμπειρος γκαρντ είναι πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τους Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το «The Stein Line», ο Αμερικανός άσος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τον σχετικό όρο που υπάρχει στο συμβόλαιό του, κάτι που θα του επιτρέψει να μείνει ελεύθερος και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Την κατάσταση παρακολουθούν οι Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με καλύτερες οικονομικές απολαβές.

Ο Σμαρτ ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Λέικερς έχοντας κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 3 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα ανά αγώνα, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας.