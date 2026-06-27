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Παναθηναϊκός: Οικογενειακό μπάρμπεκιου στην Ολλανδία για τους «πράσινους»

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού απόλαυσαν στιγμές χαλάρωσεις, κάνοντας μπάρμπεκιου.

Παναθηναϊκός: Οικογενειακό μπάρμπεκιου στην Ολλανδία για τους «πράσινους»
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Άπελντορ της Ολλανδίας, όπου χτίζει τις βάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η αποστολή των «πρασίνων» βρίσκεται εκεί από τις 22 Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου.

Μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα των προπονήσεων, το τεχνικό επιτελείο έδωσε την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Το απόγευμα της Παρασκευής (27/06), σύσσωμη η ομάδα συμμετείχε σε ένα οικογενειακό μπάρμπεκιου, με τον Παναθηναϊκό να δημοσιεύει στιγμές από τη συνάντηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λέξη: «Οικογένεια».

Στιγμές από το μπάρμπεκιου του Παναθηναϊκού:

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