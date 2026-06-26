Αθλητικός Διευθυντής στο Μαρούσι ο Χάρης Γιαννόπουλος

Νέα σελίδα στην καριέρα του Χάρη Γιαννόπουλου, που ανακοινώθηκε ως Αθλητικός Διευθυντής από το Μαρούσι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάρη Γιαννόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή (Sports Director) της ομάδας μας. Μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από την ενεργό δράση, η διοίκηση έκρινε πως πρέπει να παραμείνει στην οικογένεια του Αμαρουσίου και κατ’ επέκταση στον χώρο του μπάσκετ γιατί είναι μια προσωπικότητα που έχει πολλά να προσφέρει. Άμεσα λοιπόν, ο Γιαννόπουλος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια διαδρομή του από μια θέση που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια που κάνει η ΚΑΕ να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα.

Σιδεροκέφαλος, Χάρη».