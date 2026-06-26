Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Ελουστόνδο

Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένεται να φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Άριτζ Ελουστόνδο για να ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες ώστε να ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Ελουστόνδο αναμένεται να αποτελέσει και την πρώτη φετινή μεταγραφική κίνηση των ασπρόμαυρων και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα στην Ολλανδία και το Ζαλτμπόμελ την προσεχή Δευτέρα (29/6).

Μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής ο ΠΑΟΚ αναμένεται να φουλάρει και για την επόμενη κίνησή του που οι φήμες και οι πληροφορίες θέλουν τον Παντελή Χατζηδιάκο να είναι στο προσκήνιο.