ΠΑΟΚ: «Ναι» από Ελουστόντο – Πλησιάζει στην Τούμπα, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφής για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, με την υπόθεση του Αρίτζ Ελουστόντο να παρουσιάζεται ιδιαίτερα προχωρημένη.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση του Δικεφάλου και ετοιμάζεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας αφορούν στη διάρκεια του συμβολαίου, το οποίο αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχει κατατεθεί πρόταση τριετούς πλαισίου συνεργασίας με σημαντικές οικονομικές απολαβές, οι οποίες φαίνεται να ικανοποιούν τον ποδοσφαιριστή.

Όπως σημειώνεται στα σχετικά ρεπορτάζ, ο Ελουστόντο συμμετείχε ενεργά στις επαφές και εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως έπαιξαν το αγωνιστικό πλάνο του ΠΑΟΚ, αλλά και η προοπτική να αποτελέσει βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Ο Ισπανός στόπερ έχει περάσει ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μετρώντας περισσότερες από 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας.