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ΠΑΟΚ: Ετοιμάζεται για επιστροφή στη χώρα του ο Σάντσες

Σύντομο αναμένεται να αποδειχθεί το πέρασμα του Χόρχε Σάντσες από την Θεσσαλονίκη, μιας και πληροφορίες από την Αργεντινή τον θέλουν μια ανάσα από τη μεταγραφή του στην Άτλας Γουαδαλαχάρα. 

ΠΑΟΚ: Ετοιμάζεται για επιστροφή στη χώρα του ο Σάντσες
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Πέρασε και δεν… ακούμπησε ο Χόρχε Σάντσες από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο με μεταγραφή από την Κρουζ Αζούλ με κόστος που υπερβαίνει τα 2.500.000 και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στη χώρα του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της Αργεντινή η Άτλας Γουαδαλαχάρα είναι η ομάδα που κινείται δυναμικά για τον 28χρονο, έχοντας ήδη μπει σε συζητήσεις με τον παίκτη.

Ο δημοσιογράφος Σέσαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του πως η Άτλας έχει ήδη καταθέσει πρόταση αγοράς του διεθνούς Μεξικανού δεξιού μπακ, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα του στο Μουντιάλ 2026, στον ΠΑΟΚ, δίχως όμως να γράφεται το ύψος αυτής.

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