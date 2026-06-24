Αποχαιρέτησε τον Λόβρεν ο ΠΑΟΚ: «Θα είσαι πάντα ένας φίλος»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Κροάτη αμυντικό.

Ο «δικέφαλος» του Βορρά αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή μέσω σχετικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τον για την προσφορά και την παρουσία του στην ομάδα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Μετά από δύο σεζόν οι δρόμοι μας με τον Ντέγιαν Λοβρεν θα χωρίσουν...

Ευχαριστούμε τον Ντέγιαν για την προσφορά του, τον επαγγελματισμό του, την αφοσίωση του...Θα είναι πάντα ένας φίλος...

Καλή συνέχεια Ντέγιαν».