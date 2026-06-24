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Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Μία… ανάσα από συμφωνία με Ελουστόνδο

Θετική απάντηση στον ΠΑΟΚ φέρεται να έχει δώσει ο Άριτζ Ελουστόνδο, με ισπανικά δημοσιεύματα να αναλύουν τους λόγους που τον οδηγούν πιο κοντά στην Τούμπα.

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Μία… ανάσα από συμφωνία με Ελουστόνδο
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Ιδιαίτερα προχωρημένη παρουσιάζουν οι Ισπανοί την υπόθεση του Άριτζ Ελουστόνδο για τον ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον έμπειρο αμυντικό.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, ο Βάσκος στόπερ βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα, καθώς η πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ κρίθηκε αρκετά ελκυστική ώστε να τον πείσει να απαντήσει θετικά. Όπως σημειώνεται, οι οικονομικοί και συνολικοί όροι της προσφοράς ικανοποίησαν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίζεται έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από τη Χώρα των Βάσκων.

Καθοριστική θεωρείται και η συμβολή του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ιταλός τεχνικός υποστήριξε έντονα την απόκτηση του Ελουστόνδο, εκτιμώντας πως διαθέτει τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποτελέσει βασικό κομμάτι της νέας αμυντικής γραμμής του Δικεφάλου.

Οι Ισπανοί υπογραμμίζουν επίσης πως ο ποδοσφαιριστής δεν επιθυμούσε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα της La Liga και να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τον σύλλογο με τον οποίο συνδέθηκε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Για τον λόγο αυτό, η προοπτική μιας νέας εμπειρίας εκτός Ισπανίας φέρεται να ταίριαξε απόλυτα με τα πλάνα του.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στον παράγοντα της Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσιάζεται ως ένας ελκυστικός προορισμός τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Όλα τα δεδομένα φαίνεται να οδηγούν τον Άριτζ Ελουστόνδο ολοένα και πιο κοντά στον ΠΑΟΚ, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται προ των πυλών της πρώτης μεταγραφικής κίνησης του Δικεφάλου, εκτός απροόπτου.

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