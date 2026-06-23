«Ηχηρή» μεταγραφή με Ελουστόνδο στον ΠΑΟΚ

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφικής κίνησης για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, καθώς η υπόθεση του Αριτζ Ελουστόνδο παρουσιάζει σημαντική πρόοδο και οδεύει προς οριστική συμφωνία.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και απομένουν πλέον μόνο λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός να φορέσει τα «ασπρόμαυρα».

Ο έμπειρος στόπερ εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισής του στη Θεσσαλονίκη, με τη στάση του να έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων.

Η προοπτική του ΠΑΟΚ και η συμμετοχή σε ένα απαιτητικό αγωνιστικό περιβάλλον φαίνεται να τον έχει πείσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.