ΑΕΚ: Η υπόσχεση της ΤΣΣΚΑ στον Μπαρίνοφ κι η απόκτηση του… αντικαταστάτη του

Το όνομα του Ντμίτρι Μπαρίνοφ βρίσκεται και πάλι για τα καλά στο προσκήνιο για την ΑΕΚ.

Ο 29χρονος Ρώσος είναι ο αμυντικός χαφ που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τον ποδοσφαιριστή που αναζητά για στο κέντρο.

Ο Μπαρίνοφ είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από τη συνεργασία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας και στην ΑΕΚ εγκατέλειψαν το ενδεχόμενο απόκτησής του, μόνο όταν ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του, αποδεχόμενος την πρόταση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Πέντε μήνες αργότερα, όμως, ο Μπαρίνοφ δεν περνάει τις καλύτερες ημέρες στην ομάδα της Μόσχας κι όπως αποκάλυψαν οι Ρώσοι, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Οι πληροφορίες από τη Ρωσία αναφέρουν ότι η «ομάδα του στρατού» όταν είχε αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή από τη Λοκομοτίβ Μόσχας είχε «δεσμευθεί» ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε περίπτωση που ερχόταν κάποια πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ένα ποσό που θα έφτανε τα 3.000.000 ευρώ θα έκανε την ΤΣΣΚΑ να πει το «ναι».

Μια κίνηση που προδίδει και τις διαπραγματεύσεις της ρωσικής ομάδας με την ΑΕΚ αποτελεί και το γεγονός ότι έχει ήδη κινηθεί για την απόκτηση αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ. Ο λόγος για τον 23χρονο μέσο της Κρίλια Σοβέτοφ, Σεργκέι Μπάμπκιν.