Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος
AP Photo/Pavel Golovkin
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Ιανουαρίου 2026, 18:51
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την ΑΕΚ να έχει στρέψει αλλού την προσοχή της, όσον αφορά στην απόκτηση χαφ.

Ο Ρώσος αμυντικός χαφ ήταν πάντα στα υπ’ όψιν του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα τον ήθελε στην «Ένωση», όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Η περίπτωση του παίκτη δεν έπαψε να απασχολεί την ΑΕΚ, η οποία, όμως, δεν προχώρησε την περίπτωση του, καθώς δεν προέκυψαν οι προϋποθέσεις, με δεδομένο ότι ο 29χρονος αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του.

Ο Μπαρίνοφ, ο οποίος αποχωρεί από τη Λοκομοτίβ και το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία έδωσε τα χέρια. Η «ομάδα του στρατού» προσπαθεί να έρθει σε συμφωνία και με τη «Λόκο», ώστε να τον αποκτήσει με μεταγραφή από τώρα.

Η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις με μια εξ αυτών να είναι αυτή του Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Χαβιέ Ριμπάλτα.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Τα Εισιτήρια Διαρκείας για τον Β’ γύρο
11 λεπτά πριν Περιστέρι: Τα Εισιτήρια Διαρκείας για τον Β’ γύρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο
44 λεπτά πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημο! Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας»
1 ώρα πριν Ρεάλ Μαδρίτης: Επίσημο! Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας»
EUROLEAGUE
Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο
2 ώρες πριν Μεταγραφές: Η Ντουμπάι έγινε φαβορί για την απόκτηση του Καμπόκλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved