Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Copa del Rey η Ατλέτικο

Οnsports Team

Η Μπαρτσελόνα έκανε υπερπροσπάθεια για να ανατρέψει το εις βάρος της 4-0, αλλά έμεινε στο 3-0 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μία ανάσα από μία ιστορική ανατροπή στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έφτασε απόψε η Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά δεν... ήπιε νερό. Διότι στην... πηγή έφτασε με το 3-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa del Rey, αλλά το σκορ αυτό δεν ήταν αρκετό για να την στείλει στον τελικό της διοργάνωσης.

Εκεί, όπου θα βρεθούν οι «ροχιμπλάνκος» μετά το 4-0 στο «Μετροπολιτάνο», που μόνο... σίγουρο δεν αποδείχθηκε. Τελικά, θα είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 24 Απριλίου στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης απέναντι στο νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στη Σοσιεδάδ και στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (4/3).

Ο αγώνας ήταν επιθετικός μονόλογος των «μπλαουγράνα», που εκτός από τα τρία γκολ που πέτυχαν, έχασαν πολλές ευκαιρίες, ζήτησαν δύο πέναλτι που δεν τους δόθηκαν και στο φινάλε αποθεώθηκαν από τους οπαδούς τους.

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα η Μπαρτσελόνα έδειξε τις διαθέσεις της. Με απίστευτο πρέσινγκ από τη μεγάλη περιοχή οι παίκτες του Χάνσι Φλικ προσπάθησαν να «πνίξουν» τους αντιπάλους τους, που δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή τους και όσες φορές τα κατάφεραν δεν έφτασαν ούτε στη σέντρα!

Η ανωτερότητα των Καταλανών καρποφόρησε στο 29', με την ατομική ενέργεια του Γιαμάλ και την πάσα... πάρε-βάλε στον Μπερνάλ, ο οποίος μπήκε σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα (1-0).

Συνέχισαν οι γηπεδούχοι στον ίδιο ρυθμό και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ήρθε το 2-0 με το πέναλτι του Ραφίνια, μετά την ανατροπή του Πέδρι. Η «Μπάρτσα» είχε φτάσει... στα μισά του δρόμου.

Και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στο 72', όταν μετά από σέντρα του Κανσέλο, ο Μπερνάλ με ιδανικό τελείωμα (από κανονική θέση όπως... διέγνωσε και το VAR) «έγραψε» το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο διάστημα που απέμεινε, οι παίκτες και των δύο ομάδων έκαναν «κατάθεση ψυχής» με τους Μαδριλένους να πανηγυρίζουν στο φινάλε την είσοδό τους στον τελικό.

Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Copa del Rey (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (0-4)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4/3 (1-0)