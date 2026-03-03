Κοντούρης: «Να δείξουμε στον ΟΦΗ και σε κάθε αντίπαλο πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο»

Οnsports Team

Η αποφασιστικότητα που πρέπει να δείξει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό είναι το ζητούμενο σύμφωνα με τον Σωτήρη Κοντούρη στο αυριανό (Τετάρτη 4/3, 18:00) εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική της Super League.

Ο 21χρονος μέσος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τη σημασία του αγώνα με την κρητική ομάδα, επισημαίνοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει στο γήπεδο απ’ την αρχή για να δείξει πως είναι η καλύτερη ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη θέση που του αρέσει να παίζει περισσότερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη στο συνδρομητικό κανάλι:

-Η ομάδα βρίσκεται σε καλό… φεγγάρι με καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Οπότε πόσο σημαντικό είναι για εσάς να συνεχίσετε να βαδίζετε σε αυτό το δρόμο, έχοντας αυτό το πλεονέκτημα του εξ’ αναβολής παιχνιδιού;

«Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τόσο την καλή εικόνα, όσο και τα αποτελέσματα. Αύριο (σ.σ. Τετάρτη 4/3) κόντρα στον ΟΦΗ θα πρέπει από το πρώτο λεπτό να δείξουμε πως θέλουμε το παιχνίδι, όπως κάναμε και κόντρα στον Άρη. Ξέρουμε ότι έχουμε “χτίσει” ένα πολύ καλό σερί νικών και καλών εμφανίσεων και αύριο από το πρώτο λεπτό θα μπούμε με αυτό τον σκοπό, να κερδίσουμε, έχοντας και καλή εικόνα».

-O OΦΗ ήταν μια ομάδα που πριν λίγο καιρό στο μεταξύ σας παιχνίδι προσπάθησε να κυκλοφορήσει τη μπάλα και να σας δημιουργήσει προβλήματα. Δεν απειληθήκατε ιδιαίτερα, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Περιμένεις ένα διαφορετικό παιχνίδι αύριο στη Λεωφόρο;

«Δεν περιμένω την εικόνα που θα έχει, από τον αντίπαλο. Θα πρέπει εμείς σαν Παναθηναϊκός να μπούμε ως η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Να μην επιστρέψουμε όχι μόνο στον ΟΦΗ, αλλά στο κάθε αντίπαλο να επιβάλει τον ρυθμό του, ώστε να δείξουμε πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο και σίγουρα ότι θέλουμε περισσότερο τους τρεις βαθμούς».

-Στα τελευταία ματς έχετε κατασταλάξει σ’ έναν σχηματισμό που σας μεταδίδει περισσότερη ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο, σας βοηθά να κάνετε συγκεκριμένα πράγματα και εσύ είναι η αλήθεια πως σ’ αυτή τη διάταξη έχεις αγωνιστεί με διάφορους παρτενέρ στη μεσαία γραμμή. Που νιώθεις πιο άνετα; Να είσαι λίγο πιο πίσω και να παίρνεις πρώτος τη μπάλα για να βοηθήσεις στην ανάπτυξη της ομάδας σου ή να παίζεις λίγο πιο μπροστά, να πιέζεις και να βρίσκεται πιο κοντά στην μεγάλη περιοχή του αντιπάλου;

«Αυτό έχει να κάνει σε σχέση με ποιον παίζεις, ποιον έχεις δίπλα σου. Για παράδειγμα ο Σιώπης έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Τσέριν. Όπως και ο Τσέριν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ρενάτο ή από τον Μπακασέτα. Εννοείται πως όπου μου ζητηθεί θα παίξω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που ανέφερα είναι παίκτες που από την πρώτη ημέρα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με την εμπειρία και την ποιότητα τους. Ο καθένας διαφορετικά, με τα δικά του χαρακτηριστικά. Αν με ρωτάτε, περισσότερο προτιμώ να βρίσκομαι λίγο πιο πίσω, να παίρνω την πρώτη μπάλα, αλλά χωρίς αυτό να με περιορίζει να ανεβαίνω και να πατάω περιοχή».