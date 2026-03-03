Παναθηναϊκός: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για Λιβαδειά - Διαθέσιμες δύο ακόμα θύρες

Οnsports Team

Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Λεβαδειακό, με δύο ακόμα Θύρες να ανοίγουν για τους από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται την ερχόμενη Κυριακή (8/3, 19:00) εκτός έδρας κόντρα στον Λεβαδειακό, σε μια κομβική αναμέτρηση για την είσοδο στα play offs της Super League.

Ένας σημαντικός αγώνας, αλλά και μια ωραία μονοήμερη εκδρομή στην πόλη της Βοιωτίας για τους φίλους του «τριφυλλιού», οι οποίοι αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών.

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι πολύ μεγάλη και οι οπαδοί που θα βρεθούν στις εξέδρες αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις 2.500 εισιτήρια που πήρε αρχικά ο Παναθηναϊκός.

Έτσι, πέρα από τις θύρες 4 και 5, οι «πράσινοι» θα έχουν στη διάθεσή τους και τις θύρες 5VIP και 6.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τριφυλλιού:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμες είναι οι θύρες 5, 6 και 5 VIP. Στις θύρες 5 και 6 η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ ενώ για την 5 VIP στα 50 ευρώ.

Αγοράστε το εισιτήριό σας ανά θύρα:

θύρα 5

θύρα 6

θύρα 5 VIP