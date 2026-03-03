Παναθηναϊκός: Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό

Οnsports Τeam

Βροντερό παρών αναμένεται να δώσουν οι φίλοι του «τριφυλλιού» στη Λιβαδειά.

Δυναμική παρουσία ετοιμάζουν την Κυριακή στη Λιβαδειά οι φίλοι του τριφυλλιού για το κρίσιμο παιχνίδι με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός πήρε αρχικά τη θύρα 4 του γηπέδου, με τιμή εισιτηρίου στα 30 ευρώ (θα διατεθεί πιθανότατα στους οργανωμένους), ενώ πλέον άνοιξε και η θύρα 5, ακόμη 600 εισιτήρια, έναντι 40 ευρώ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 5. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ.

