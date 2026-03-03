Ομάδες

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 20:16
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ουρές» στα βενζινάδικα: Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος

Το ράλι περνά ήδη στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα, με τους καταναλωτές να βλέπουν νέες επιβαρύνσεις στην αντλία και στους λογαριασμούς

Η διακοπή παραγωγής LNG στο Κατάρ πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμη και για εκρηκτική περαιτέρω αύξηση.

Το ράλι περνά ήδη στην ηλεκτρική ενέργεια και στα καύσιμα, με τους καταναλωτές να βλέπουν νέες επιβαρύνσεις στην αντλία και στους λογαριασμούς.

Για την κίνηση στα βενζινάδικα μίλησε η Μαρία Ζάγκα, εκπρόσωπος του κλάδου των πρατηριούχων.

«Εγώ τελείωσα εχθές το μεσημέρι γύρω στις 2:00 την απλή αμόλυβδη και το απόγευμα τελείωσα τα υπόλοιπα. Έμεινε πετρέλαιο. Έκλεισα νωρίς. Ο κόσμος δεν φοβάται ότι δεν θα υπάρχει καύσιμο. Φοβάται ότι θα ανέβει πολύ η τιμή της βενζίνης. Βάσει τιμολογίων προχωράς. Δεν είμαι απέναντι στα διυλιστήρια, αλλά όταν τα διυλιστήρια φέρνουν καινούριο τιμολόγιο, δεν πρέπει να τη βάλω την τιμή;», ανέφερε.

Απότομο «άλμα» άνω του 50% στο φυσικό αέριο

48,59 €/MWh (14:30)

Αιτία: η διακοπή παραγωγής LNG από την QatarEnergy στο Κατάρ

«Εφιαλτική» πρόβλεψη της Goldman Sachs: πιθανή εκτίναξη έως και 130%

Ρεύμα: Ξεπέρασε τα 100 €/MWh η τιμή χονδρικής

Κυριακή 1/3: 40,11 €/MWh

Δευτέρα 2/3: 80,4 €/MWh (+99,57%)

Τρίτη 3/3: 105,79 €/MWh (+32,26%)

Μπρεντ: Σε υψηλό έτους η τιμή του

81,89 δολάρια/βαρέλι (+13%)

Καύσιμα: Πού αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία – Οι εκτιμήσεις

Βενζίνη: από 1,754 €/λτ → 1,78 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: από 1,57 €/λτ → 1,60 €/λτ

Πετρέλαιο θέρμανσης: από 1,182 €/λτ → (αναμένεται περαιτέρω αναπροσαρμογή)



