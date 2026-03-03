Προκριματικά Μουντιάλ 2027: Σούπερ πρεμιέρα για την Ελλάδα, 3-0 τη Γεωργία (vid)

Οnsports Team

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική Ομάδα Γυναικών τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση (League C, 4ος όμιλος) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027, επικρατώντας εύκολα της Γεωργίας με 3-0 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» του Ηρακλείου.

Στον πρώτο επίσημο αγώνα του Βασίλη Σπέρτου στον πάγκο της η Εθνική Γυναικών πίεσε ψηλά από την αρχή του αγώνα και παρουσίασε απόλυτα κυριαρχική εικόνα. Στο 20’ μετά κόρνερ της Κοσκερίδου η Ελένη Μάρκου που αγωνίζεται πλέον ως κεντρική αμυντικός αλλά έπαιζε για χρόνια ως σέντερ φορ, έδειξε πως δεν... ξέχασε την τέχνη της και με ωραίο άλμα και κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα έχασε άλλες δύο σημαντικές ευκαιρίες με τη Σαρρή (42’) και την Παπαθεοδώρου (45’+1’) με τις προσπάθειες των δύο αθλητριών να περνούν άουτ, ενώ στο 71’ η Σαρρή έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι από φάουλ που κέρδισε η Τζούρτζεβιτς πέντε μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.

Στο 80' η ομογενής Καλλίστη Μπουκσάιρ δικαιώθηκε για την εξαιρετική της εμφάνιση, σημειώνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» το ματς για την Εθνική, όταν βγήκε τετ-α-τετ με την Καμπούνια, την προσπέρασε και πλάσαρε εύστοχα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 86' από σουτ εκτός περιοχής της Τζούρτζεβιτς, η οποία σκόραρε για πρώτη φορά με την Εθνική Γυναικών!

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπέρτος): Πεταλωτή, Κοσκερίδου (76' Νταρζάνου), Γκούνη, Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Μωραϊτου (69΄ Δρακογιαννάκη), Χαλατσογιάννη (69' Σάιχ), Πούλιου (46' Γιαννακά), Παπαθεοδώρου (46' Τζούρτζεβιτς), Μπρουκσάιρ, Σαρρή.

ΓΕΩΡΓΙΑ (Ίρις Άντμαν): Γκαμπούνια, Καταγκισβίλι, Τσκαρτισβίλι, Ντανέλια, Καπουρτζάνια, Μπέμπια, Μετονίτζε (76' Παϊκασβίλι), Τατουασβίλι, Αμπάλια (73' Ματβέεβα), Μπουρικίτζε, Καλαντάτζε.