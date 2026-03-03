Formula 1: Χάος πριν από το GP της Αυστραλίας – Σχεδόν 1000 μέλη ομάδων παραμένουν «μπλοκαρισμένοι»

EPA/TOM WHITE

Οnsports Τeam

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει φέρει αναστάτωση στα ταξιδιωτικά πλάνα της Formula 1, με εκατοντάδες μέλη ομάδων να παραμένουν «μπλοκαρισμένοι» στα αεροδρόμια, αναζητώντας αλλαγές πτήσεων την ύστατη ώρα με προορισμό τη Μελβούρνη.

Η έναρξη της σεζόν στην αυστραλιανή πόλη συνοδεύεται από σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε μαζικές ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων.

Περίπου 1.000 εργαζόμενοι – από μηχανικούς έως στελέχη και προσωπικό της διοργάνωσης – αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν την πρεμιέρα.

Το βασικό εμπόδιο, ωστόσο, αποφεύχθηκε, καθώς τα μονοθέσια και ο κύριος εξοπλισμός είχαν ήδη αποσταλεί από το Μπαχρέιν πριν ξεκινήσουν οι εκτεταμένες διακοπές πτήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Australian Grand Prix, Τράβις Όλντ, επιβεβαίωσε ότι τα κοντέινερ με τα μονοθέσια βρίσκονται στο Άλμπερτ Παρκ και είναι έτοιμα να μεταφερθούν στα γκαράζ ενόψει των δοκιμών της Παρασκευής (06/03).

Παράλληλα, τα μέλη των ομάδων απέφυγαν αεροπορικούς κόμβους όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που επλήγησαν από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Η αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές πτήσεις επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση, με αρκετούς εργαζόμενους – ακόμη και από ομάδες όπως η McLaren και η Mercedes – να παραμένουν στο Μπαχρέιν.

Η Formula 1, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, δεδομένου ότι οι επόμενοι δύο αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τον Απρίλιο σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Η FIA ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων θα αποτελέσουν τον βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις σχετικά με τις επόμενες διοργανώσεις, ενώ αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και για το World Endurance Championship, που έχει προγραμματισμένη έναρξη στο Κατάρ.

Παρά τις δυσκολίες, οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν πως οδηγοί, μηχανικοί και επικεφαλής ομάδων θα δώσουν κανονικά το «παρών» στη Μελβούρνη. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις αφορούν κυρίως προσωπικό χαμηλότερων βαθμίδων και δεν εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή του Grand Prix.