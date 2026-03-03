«Χρυσό Παπούτσι»: Ξεφεύγει ο Κέιν, 7ος ο Παυλίδης, 38ος ο Ελ Κααμπί

Οnsports Team

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) πιστώθηκε το πρώτο γκολ της Μπενφίκα στην εκτός έδρας νίκη (2-1) επί της Ζιλ Βισέντε, φτάνοντας στα 21 γκολ και τους 31,5 βαθμούς και είναι στην 7η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου»!

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), σημειώσε δύο γκολ απέναντι στην Πανσερραϊκό (1-2), έφτασε τα 15 γκολ και 22,5 βαθμούς και έκανε άλμα -από την 67η- στην 38η θέση.

Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν/ σκόραρε δύο φορές στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Ντόρτμουντ ) φτάνοντας τα 30 γκολ και τους 60 βαθμούς. Πίσω του είναι ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 23 γκολ και 46 βαθμούς και ακολουθεί -ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 22 γκολ και 44 βαθμούς, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 21 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 60 (30 γκολ Χ 2)

2. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 46 (23 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 44 (22 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 36 (18 γκολ Χ 2)

5. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 33 (22 γκολ Χ 1,5)

6. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 32 (16 γκολ Χ 1)

7. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

8. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

9. Ντένις Ουντάβ Στουτγκάρδη 28 (14 γκολ Χ 2)

10. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 28 (14 γκολ Χ 2)

11. Χοακίν Πανικέλι Στρασμπούρ 28 (14 γκολ Χ 2)

12. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 28 (28 γκολ Χ 1)

13. Άντονι Σεμένιο Μάντσεστερ Σίτι 28 (14 γκολ Χ 2)

14. Πολ Ονουάτσο Τραμπζονσπόρ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

15. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

16. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

17. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

18. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

19. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

20. Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα 26 (13 γκολ Χ 2)

21. Λουίς Ντίας Μπάγερν 26 (13 γκολ Χ 2)