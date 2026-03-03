Αγόρασε μετοχές ευρωπαϊκής ομάδας ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα

Οnsports Team

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά ανακοίνωσε την απόφασή του να γίνει μέτοχος στην Ναντέρ, στην ομάδα που τον ανέδειξε μπασκετικά.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά αποτελεί ένα από τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ, κάνοντας πράγματα και θαύματα στο NBA.

Ωστόσο, δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε και πήρε την απόφαση να επενδύσει στη Ναντέρ, στην ομάδα που αναδείχθηκε μπασκετικά και στην οποία αγωνίστηκε από τα 10 έως τα 17.

«Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Και οι δύο (σσ. ο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο πρόεδρος της ομάδας και άλλοτε προπονητής του στην ομάδα U11) είχαμε την ίδια επιθυμία. Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου, πολύ απλά. Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί.

Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα», ανέφερε ο Γουεμπανιάμα σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Equipe για να ανακοινώσει την απόφασή του.