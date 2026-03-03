Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αγόρασε μετοχές ευρωπαϊκής ομάδας ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 22:12
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αγόρασε μετοχές ευρωπαϊκής ομάδας ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά ανακοίνωσε την απόφασή του να γίνει μέτοχος στην Ναντέρ, στην ομάδα που τον ανέδειξε μπασκετικά.

Ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά αποτελεί ένα από τα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου μπάσκετ, κάνοντας πράγματα και θαύματα στο NBA.

Ωστόσο, δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε και πήρε την απόφαση να επενδύσει στη Ναντέρ, στην ομάδα που αναδείχθηκε μπασκετικά και στην οποία αγωνίστηκε από τα 10 έως τα 17.

«Δεν θυμάμαι ποιος προσέγγισε ποιον πρώτος, αλλά συνέβη φυσικά. Και οι δύο (σσ. ο Φρεντερίκ Ντοναντιέ, ο πρόεδρος της ομάδας και άλλοτε προπονητής του στην ομάδα U11) είχαμε την ίδια επιθυμία. Πρώτα απ’ όλα, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γαλλία. Θέλω να έχω αντίκτυπο στο γαλλικό μπάσκετ και στη Ναντέρ, γιατί εκεί νιώθω σαν στο σπίτι μου, πολύ απλά. Θέλω να εξελιχθώ μαζί με τη Ναντέρ, να βοηθήσω τον σύλλογο να αναπτυχθεί.

Θα είμαι μέτοχος, φυσικά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε η ζωή του συλλόγου, ούτε η δική μου θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη με αυτή τη συμμετοχή. Ωστόσο, δεν είναι τεχνητό, ούτε καν επιχειρηματικό. Πρόκειται πρωτίστως για συναίσθημα. Κάτι που έχει πολύ νόημα», ανέφερε ο Γουεμπανιάμα σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Equipe για να ανακοινώσει την απόφασή του.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Copa del Rey η Ατλέτικο
28 λεπτά πριν Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Copa del Rey η Ατλέτικο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: Οριστική λύση για την Κ18 από την Κυβέρνηση - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη
1 ώρα πριν Άρης: Οριστική λύση για την Κ18 από την Κυβέρνηση - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Χρυσό Παπούτσι»: Ξεφεύγει ο Κέιν, 7ος ο Παυλίδης, 38ος ο Ελ Κααμπί
1 ώρα πριν «Χρυσό Παπούτσι»: Ξεφεύγει ο Κέιν, 7ος ο Παυλίδης, 38ος ο Ελ Κααμπί
SUPER LEAGUE
Κοντούρης: «Να δείξουμε στον ΟΦΗ και σε κάθε αντίπαλο πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο»
1 ώρα πριν Κοντούρης: «Να δείξουμε στον ΟΦΗ και σε κάθε αντίπαλο πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved