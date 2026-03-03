Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Μισό... βήμα από την απόλυτη ανατροπή - Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου (vid)

Οnsports Team

Η Μπαρτσελόνα έκανε τη... μισή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα είχε μπροστά της μια... αδύνατη αποστολή, έχοντας χάσει με 4-0 στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey.

Ωστόσο, στο πρώτο ημίχρονο του επαναληπτικού της Βαρκελώνης έχει κάνει ήδη τη... μισή δουλειά, καθώς προηγείται με 2-0, χάρη στα γκολ των Μπερνάλ και Ραφίνια.

Δείτε τα τέρματα της Μπαρτσελόνα:

To 1-0:

To 2-0: