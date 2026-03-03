Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Μισό... βήμα από την απόλυτη ανατροπή - Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου (vid)
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 22:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ατλέτικο Μαδρίτης / Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Μισό... βήμα από την απόλυτη ανατροπή - Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου (vid)

Η Μπαρτσελόνα έκανε τη... μισή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα είχε μπροστά της μια... αδύνατη αποστολή, έχοντας χάσει με 4-0 στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey.

Ωστόσο, στο πρώτο ημίχρονο του επαναληπτικού της  Βαρκελώνης έχει κάνει ήδη τη... μισή δουλειά, καθώς προηγείται με 2-0, χάρη στα γκολ των Μπερνάλ και Ραφίνια.

Δείτε τα τέρματα της Μπαρτσελόνα:

To 1-0:

 
To 2-0:
 
 


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Copa del Rey η Ατλέτικο
27 λεπτά πριν Άγγιξε το θαύμα η Μπαρτσελόνα, στον τελικό του Copa del Rey η Ατλέτικο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: Οριστική λύση για την Κ18 από την Κυβέρνηση - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη
1 ώρα πριν Άρης: Οριστική λύση για την Κ18 από την Κυβέρνηση - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Χρυσό Παπούτσι»: Ξεφεύγει ο Κέιν, 7ος ο Παυλίδης, 38ος ο Ελ Κααμπί
1 ώρα πριν «Χρυσό Παπούτσι»: Ξεφεύγει ο Κέιν, 7ος ο Παυλίδης, 38ος ο Ελ Κααμπί
SUPER LEAGUE
Κοντούρης: «Να δείξουμε στον ΟΦΗ και σε κάθε αντίπαλο πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο»
1 ώρα πριν Κοντούρης: «Να δείξουμε στον ΟΦΗ και σε κάθε αντίπαλο πως εμείς είμαστε το αφεντικό μέσα στο γήπεδο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved