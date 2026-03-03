Ομάδες

Κηφισιά: Με πολλές απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 21:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Κηφισιά

Κηφισιά: Με πολλές απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Κηφισιά απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (04/03, 20:00), στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να μην υπολογίζει σε πέντε ποδοσφαιριστές λόγω καρτών.

Οι Πόκορνι, Σιμόν, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες και Χριστόπουλος έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την τιμωρία τους, ενώ εκτός αποστολής έμειναν κι οι Νούνελι και Αντόνισε. Στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του Ούγκο Σόουζα, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά η αποστολή: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Σόουζα, Λάμψιας, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Λίγδας, Πατήρας, Μούσιολικ, Ταβάρες, Μίγιτς.



