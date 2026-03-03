Ομάδες

Λιονέλ Μέσι: Ένα βήμα πιο κοντά στο να γράψει ιστορία και στις ΗΠΑ
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 21:14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ένα ακόμη βραβείο για τον Λιονέλ Μέσι, που βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να γράψει ιστορία και στις ΗΠΑ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής της σεζόν του MLS 2026, αφού οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 4-2 επί της Ορλάντο Σίτι με δύο γκολ και μία ασίστ.

Αυτή είναι η δέκατη τρίτη φορά που ο Λιονέλ Μέσι επιλέγεται ως ο καλύτερος παίκτης της εβδομάδας στο Major League Soccer από τότε που έφτασε στο Μαϊάμι το 2013 και είναι η πρώτη φορά αυτή τη σεζόν.

Ο Λιονέλ Μέσι, ο MVP του πρωταθλήματος τις δύο τελευταίες σεζόν, βρίσκεται μόνο πίσω από τον Λάντον Ντόνοβαν (19 βραβεία Παίκτης της Εβδομάδας) και τον Τζεφ Κάνιγχαμ (14), και οι δύο με πάνω από μια δεκαετία καριέρα στο MLS.



