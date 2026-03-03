Ομάδες

Φλαμένγκο: Οριστική συμφωνία με Ζαρντίμ, υπογράφει μέχρι το 2027
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 20:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φλαμένγκο: Οριστική συμφωνία με Ζαρντίμ, υπογράφει μέχρι το 2027

Σε οριστική συμφωνία με τη Φλαμένγκο για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 κατέληξε ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακός, Λεονάρντο Ζαρντίμ.

Η ανακοίνωση της πρόσληψής του βρίσκεται προ των πυλών, λίγες ώρες μετά το αιφνίδιο «διαζύγιο» της βραζιλιάνικης ομάδας με τον Φιλίπε Λουίς.

Η διοίκηση του συλλόγου κινήθηκε άμεσα και ήρθε σε συμφωνία με τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία.

Όπως μετέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συνεργασία μέχρι το 2027, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τελευταίος σταθμός στην καριέρα του Ζαρντίμ ήταν η Κρουζέιρο, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.



