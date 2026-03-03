Ομάδες

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για τον ΟΦΗ οι «πράσινοι» - Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 19:01
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι για τον ΟΦΗ οι «πράσινοι» - Η αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, για τον εξ αναβολής αγώνα με τον ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν αντιμετωπίζει περαιτέρω προβλήματα, καθώς δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο στην τελευταία προπόνηση.

Να θυμίσουμε ότι εκτός βρίσκονται οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, οι Σιώπης και Πάλμερ – Μπράουν, οι οποίοι έκαναν θεραπεία, καθώς και οι τιμωρημένοι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι. Στην προπόνηση της Τρίτης (03/03) οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, πέρασαν σε ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της, ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Σε αυτή βρίσκονται οι εξής: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.



