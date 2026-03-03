Εuroleague: «Στρατηγικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ - Γεωγραφική επέκταση και διάλογος με το ΝΒΑ»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο την αξιολόγηση και έγκριση σειράς στρατηγικών πρωτοβουλιών μετασχηματιστικού χαρακτήρα, με στόχο την επιτάχυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της δημιουργίας αξίας και της παγκόσμιας τοποθέτησης της EuroLeague.

Σε μια καθοριστική κίνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους βασικούς πυλώνες ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, που εστιάζει στη σταδιακή αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην υλοποίηση τριετούς στρατηγικής οργανωτικής αναβάθμισης και επέκτασης. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενισχύουν τη δέσμευση της ECA για καινοτομία, επιχειρησιακή αριστεία και χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, ενδυναμώνοντας παράλληλα το ευρύτερο οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

Οι μέτοχοι της ECA ενέκριναν την εκπόνηση τριετούς στρατηγικού επιχειρηματικού πλάνου με στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο της συλλογικής αξίας της λίγκας όσο και της ατομικής αξίας των συλλόγων-μελών της. Το πλάνο θέτει ως στόχο την αύξηση της συνολικής αποτίμησης της EuroLeague στα 2,5 δισ. ευρώ εντός τριών αγωνιστικών περιόδων.

Βασικά σημεία του οδικού χάρτη περιλαμβάνουν:

Την αξιολόγηση της θέσπισης μόνιμων αδειών συμμετοχής (γνωστών ως «franchises») και την επέκταση του αριθμού των αδειών, ώστε να διασφαλιστούν σταθερότητα και συνέχεια.

Την υλοποίηση ενός μετασχηματιστικού οργανωτικού σχεδίου, με άξονες την ψηφιακή επιτάχυνση, την ανάπτυξη δυνατοτήτων απευθείας διάθεσης προς τον καταναλωτή (direct-to-consumer) και τη στρατηγική γεωγραφική επέκταση.

Διαρθρωτικές βελτιώσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης, της λειτουργικής κλιμάκωσης και της εμπορικής απόδοσης.

Παράλληλα, οι μέτοχοι συμφώνησαν να διερευνήσουν την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη αύξηση κεφαλαίου τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ειδικού εμπορικού οχήματος, με αντικείμενο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των γηπέδων της EuroLeague. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα πρότυπα υποδομών, να αναβαθμίσει την εμπειρία των φιλάθλων και να δημιουργήσει νέες, μακροπρόθεσμες πηγές εσόδων.

Με τις ενέργειες αυτές, η ECA επαναβεβαιώνει την ηγετική της θέση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη δέσμευσή της για ένα κορυφαίο αγωνιστικό και εμπορικό μοντέλο, που συνδυάζει αθλητική αριστεία, επιχειρηματική φιλοδοξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ορόσημα υλοποίησης και τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ισχυρή εμπορική δυναμική σε λίγκα και συλλόγους

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για τη συνεχιζόμενη εμπορική ανάπτυξη τόσο της λίγκας όσο και των συλλόγων.

Σε επίπεδο διοργάνωσης, η διοίκηση επιβεβαίωσε προβλεπόμενη ετήσια αύξηση εσόδων κατά 9%, καθώς και αντίστοιχη αύξηση 18% στις οικονομικές διανομές προς τους συλλόγους, γεγονός που αντανακλά πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής και διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών.

Σε επίπεδο συλλόγων, τα έσοδα αγοράς αυξήθηκαν κατά 40% την τελευταία τριετία, με κινητήρια δύναμη την αύξηση 85% των εσόδων αγωνιστικής ημέρας και την άνοδο 30% των εμπορικών εσόδων.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών θεμελίων του οικοσυστήματος της EuroLeague και δικαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση των τελευταίων ετών.

Ο συγκεκριμένος οδικός χάρτης αποτυπώνει τη σαφή φιλοδοξία της ECA: να οδηγήσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ στη νέα εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς εμβέλειας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ακεραιότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα που χαρακτηρίζουν το Euroleague Basketball.

Εξελίξεις γύρω από το «NBA Europe»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Euroleague Basketball ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις με ανώτερα στελέχη του NBA, σχετικά με ενδεχόμενες μελλοντικές ευκαιρίες συνεργασίας στην Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη διάθεσή του να εξετάσει ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο λίγκας όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων συλλόγων.

Η εκτελεστική διοίκηση της λίγκας θα συνεχίσει τον διάλογο με το NBA και, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας του τελευταίου για τη συλλογή ανατροφοδότησης από την αγορά σχετικά με το επενδυτικό του data room εντός του μήνα, θα αξιολογηθούν από κοινού όλες οι δυνητικές στρατηγικές επιλογές».