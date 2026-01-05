Μεταγραφές, AEK: Στη λίστα του Ριμπάλτα ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση χαφ με το όνομα του Μέντζαμιν Ταχίροβιτς να είναι ένα από αυτά που έχει ξεχωρίσει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Μετά την απόκτηση του Μπαρνάμπας Βάργκα, η «Ένωση» στρέφει την προσοχή της στην απόκτηση χαφ.

Ο Ριμπάλτα βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με τους στόχους που έχουν ξεχωρίσει και το ιδανικό σενάριο θα ήταν η μεταγραφή να ολοκληρωθεί πριν από τον αγώνα με τον Άρη. Βέβαια, με τα τωρινά δεδομένα το πιθανότερο είναι η απόκτηση του χαφ να πάει για μετά το Σαββατοκύριακο (10-11/01).

Ένα από τα ονόματα που έχει ξεχωρίσει ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ είναι αυτό του Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς, ο οποίος ανήκει στην Μπρόντμπι. Ο 22χρονος (γεννημένος στη Σουηδία) Βόσνιος αμυντικός χαφ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τον ΠΑΟΚ, αλλά το καλοκαίρι του 2024 η περίπτωση του δεν είχε προχωρήσει.

Η Ρόμα είχε ανακαλύψει τον Ταχίροβιτς όταν αγωνιζόταν στην Μπέργκα και τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2021, όταν προπονητής της ήταν ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Σουηδός έπαιξε κυρίως με τη δεύτερη ομάδα των Ρωμαίων, ενώ με την πρώτη μέτρησε 13 αγώνες.

Το καλοκαίρι του 2023 ο Άγιαξ έδωσε 7.500.000 ευρώ για να κάνει δικό, αλλά δεν κατάφερε να ενσωματωθεί στον «Αίαντα» με αποτέλεσμα να μείνει νωρίς εκτός πλάνων και τον Φεβρουάριο του 2025 η Μπρόντμπι έβγαλε από τα ταμεία της 2.750.000 ευρώ. Την τρέχουσα σεζόν μετράει 24 αγώνες με ένα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε Δανία και Conference League.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάει τελικά για το καλοκαίρι, όπου τελειώνει το συμβόλαιο του με τη Λοκομοτίβ Μόσχας.