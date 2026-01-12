Ομάδες

ΑΕΚ: «Μιλάω με Νίκολιτς, μου είχε πει ότι με θέλει» - Όσα είπε ο Μπαρίνοφ στη Ρωσία
EPA/SERGEI ILNITSKY
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Ιανουαρίου 2026, 15:37
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Μιλάω με Νίκολιτς, μου είχε πει ότι με θέλει» - Όσα είπε ο Μπαρίνοφ στη Ρωσία

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί την ΑΕΚ, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι ο Μάρκο Νίκολιτς του είχε πει ότι θα τον ήθελε στην «Ένωση» - Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας φαβορί για να τον αποκτήσει.

Ο 29χρονος Ρώσος είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από την κοινή παρουσία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Οι δύο άντρες έχουν προσωπική σχέση κι ο Νίκολιτς θα τον ήθελε να τον φέρει στην ΑΕΚ. Η «Ένωση» παρακολουθεί την περίπτωση του Μπαρίνοφ, ο οποίος, πάντως, φαίνεται ότι είναι κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Το δεδομένο είναι ότι ο Ρώσος χαφ δεν θα παραμείνει στη Λοκομοτίβ Μόσχας, με την «ομάδα του στρατού» να προσπαθεί να τον αποκτήσει από τώρα με μεταγραφή.

Η ΑΕΚ δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί την περίπτωση του Μπαρίνοφ, ο οποίος θα είναι ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι κι αν προκύψουν οι προϋποθέσεις είναι πολύ πιθανό να κάνει την κίνησή της.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Ρωσία, ο Μπαρίνοφ επιβεβαίωσε ότι έχει προσωπική επικοινωνία με τον προπονητής της «Ένωση» και την επιθυμία του δεύτερου για να τον φέρει στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε περιστασιακά με τον Νίκολιτς, είναι προσωπική επικοινωνία. Κάποτε μου είχε πει ότι θέλει να με δει στην ΑΕΚ».



