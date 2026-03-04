Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Με μποϊκοτάζ απειλεί το Ιράν - Οι ομάδες που αποχώρησαν στο παρελθόν

Οnsports Team

Η τελευταία φορά που ομάδα χώρας αποχώρησε για πολιτικούς λόγους ήταν το 1973

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, απασχολεί για πολλούς και διαφόρους λόγους, μήνες πριν από την έναρξή του.

Μετά την αναταραχή σε ομάδες και οπαδούς, που ήθελαν να βρεθούν στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, όταν οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο σε μία σειρά χωρών, τώρα ένα νέο πρόβλημα ξεπροβάλλει με πολιτική διάσταση.

Για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, μία χώρα που προκρίθηκε, απειλεί με μποϊκοτάζ για πολιτικούς λόγους.

Το Ιράν εξετάζει να μποϊκοτάρει τη διοργάνωση λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, που προκλήθηκαν από την εκστρατεία βομβαρδισμών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και είχαν ως είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παρά το γεγονός ότι ηγούνται του ομίλου τους στα ασιατικά προκριματικά, υπάρχουν αναφορές από το Ιράν που υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να αποσυρθούν μετά την πρόσφατη επίθεση.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τους κορυφαίους αξιωματούχους της FIFA, ειδικά καθώς καμία χώρα που πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχει μποϊκοτάρει ποτέ το Παγκόσμιο Κύπελλο για πολιτικούς λόγους.

Με φήμες ότι το Ιράν μπορεί να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Mirror συγκέντρωσε τις προηγούμενες περιπτώσεις χωρών που αποσύρθηκαν από τις διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ουρουγουάη αποχώρησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1934

Η Ουρουγουάη, η κυρίαρχη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια εκείνη την εποχή, προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη δεύτερη έκδοση του τουρνουά το 1934.

Ωστόσο, επέλεξαν να αποσυρθούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων να ταξιδέψουν στη Νότια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1930 που διεξήχθη στην Ουρουγουάη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1934 παραμένει το μόνο όπου οι υπερασπιστές του τίτλου δεν συμμετείχαν.

Η Αυστρία αποχώρησε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1938

Η Αυστρία θεωρούνταν ένα από τα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1938, αλλά λόγω της προσάρτησης της χώρας από τις ναζιστικές δυνάμεις πριν από το τουρνουά, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει.

Μερικοί Αυστριακοί παίκτες εντάχθηκαν στη γερμανική ομάδα για το τουρνουά, αλλά αυτό δεν περιελάμβανε τον αστέρα Matthias Sindelar, ένα είδωλο εκείνη την εποχή, ο οποίος αρνήθηκε να παίξει για το έθνος υπό την ηγεσία των Ναζί.

Η Ινδία αποσύρθηκε μετά από «ξυπόλητη» αξίωση

Η Ινδία έχει προκριθεί μόνο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά το ασιατικό έθνος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην πραγματικότητα. Αυτό συνέβη το 1950, όταν η Ινδία προκρίθηκε στον τελικό λόγω αποχώρησης άλλων ομάδων από τα προκριματικά, αλλά επέλεξε να μην συμμετάσχει στο τουρνουά.

Αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, δεν ήταν επειδή η FIFA που απαγόρευσε το ξυπόλητο παιχνίδι (όπως είχε κάνει η Ινδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες δύο χρόνια νωρίτερα), αλλά μάλλον λόγω προβλημάτων με τα έξοδα ταξιδιού, τον χρόνο προπόνησης και την επιλογή της ομάδας.

Καμία αφρικανική ομάδα δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966

Το τουρνουά του 1966 θυμάται με νοσταλγία η Αγγλία, αλλά μια λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται είναι η απουσία αφρικανικών ομάδων.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ των αφρικανικών ομάδων στους προκριματικούς γύρους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της FIFA να διαθέσει μόνο μία συνδυασμένη θέση για τις συνομοσπονδίες της Αφρικής, της Ασίας και της Ωκεανίας.

Η Χιλή προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974 μετά από παιχνίδι «φάντασμα»

Το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει στο να δούμε μια προκριματική χώρα να μποϊκοτάρει τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πολιτικούς λόγους ήταν κατά τη διάρκεια των διηπειρωτικών πλέι οφ μεταξύ της Χιλής και της Σοβιετικής Ένωσης το 1973.

Η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να συμμετάσχει στο δεύτερο σκέλος που διεξήχθη στο Σαντιάγο, διαμαρτυρόμενη για τη βάναυση δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ.

Ο Πινοσέτ είχε ανατρέψει τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, μετατρέποντας τη Χιλή από πρώην σύμμαχο της Σοβιετικής Ένωσης σε αντίπαλο. Ως αποτέλεσμα, η ομάδα της Χιλής βγήκε μόνη της στον αγωνιστικό χώρο, με τον αρχηγό Φρανσίσκο Βαλντές να σκοράρει σε κενή εστία πριν ο αγώνας διακοπεί.

Διαμαρτυρίες για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022

Τον τελευταίο καιρό, οι απειλές για μποϊκοτάζ ήταν σπάνιες, αλλά προέκυψαν εντάσεις κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Και οι 32 προκριματικές ομάδες συμμετείχαν στο τουρνουά, αλλά ορισμένοι παίκτες πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες για υποτιθέμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.