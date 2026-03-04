Για την κορυφή ο ΠΑΟΚ, για την τετράδα ο Παναθηναϊκός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Οnsports Team

Πού θα δείτε τις εξ αναβολής αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και Κηφισιά - ΠΑΟΚ για τη Super League.

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/3) για το πρωτάθλημα της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική, ενώ για τη 18η αγωνιστική η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη.

Μετά από πέντε παιχνίδια (τρεις ισοπαλίες για τη Super League και δύο ήττες από τη Θέλτα για το UEFA Europa League) ο Δικέφαλος επέστρεψε στις επιτυχίες. Το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, εφόσον κερδίσει την Κηφισιά, να «πατήσει» κορυφή μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής στο Φάληρο (8/3, 21:00).

Οι γηπεδούχοι του Σεμπάστιαν Λέτο, από την άλλη, έσπασαν το ρόδι το Σάββατο (28/2) φτάνοντας στην πρώτη τους νίκη για το 2026 με το 1-0 επί του Λεβαδειακού. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από εννέα αγωνιστικές (0-6-3), πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και ελπίζει για την οκτάδα.

Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ τίθενται αντιμέτωποι για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών. Για το β' γύρο του πρωταθλήματος, οι «πράσινοι» πέρασαν από το Παγκρήτιο στις 22/2 κερδίζοντας με 2-0 και ευελπιστούν να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους επί των Κρητικών ώστε να μπουν στην τετράδα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει βρει ρυθμό, όπως έδειξαν η πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και η νίκη επί του Άρη την Κυριακή (1/3). Οι φιλοξενούμενοι του Χρήστου Κόντη θα επιδιώξουν να πάρουν τη ρεβάνς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξ αναβολής αναμετρήσεων για το πρωτάθλημα της Super League:

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

18:00 "Απόστολος Νικολαϊδης", Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (CosmoteSport 2)

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά ΑΕ - ΠΑΟΚ (CosmoteSport 1)