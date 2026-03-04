Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/03) - «Η ευκαιρία του»
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Μαρτίου 2026, 09:05
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (04/03) - «Η ευκαιρία του»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (04/03).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την εξ αναβολής 1η αγωνιστική της Super League και το ματς αποτλεί την «Ευκαιρία του» για την είσοδο στην 4άδα.

Παράλληλα, αγωνιστική υποχρέωση έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Κηφισιά στη Νίκαια «Για "διπλό" και κορυφή», αφού με «τρίποντο» θα βρεθεί στην πρώτη θέση, με… συγκάτοικους τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Βασίλη Δανιήλ - «Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη»
Ferrari εναντίον McLaren: Μια ιστορία ταχύτητας και εγωισμού
Σούπερ προσφορά* για Premier League, Super League και Κύπελλα από το Pamestoixima.gr
Super League: Ο Elite Μαρτίνεθ στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | Οι ορισμοί των διαιτητών
