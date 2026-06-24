«Θλίψη» για τον Τάκη Γκώνια: Τα συλλυπητήρια ΕΠΟ, Super League και ομάδων

Απέραντη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 54 ετών.

Από τα ελληνικά γήπεδα και την Εθνική Ελλάδας μέχρι την προπονητική καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, η διαδρομή του Τάκη Γκώνια στο ποδόσφαιρο άφησε το δικό της... στίγμα.

Το δυσάρεστο γεγονός ανακοίνωσε με ο Λεβαδειακός: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη».

https://www.instagram.com/p/DZ9dGq-I81Z/

Η ΕΠΟ από τη μεριά της εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση: «Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Τάκη Γκώνια.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και, εν συνεχεία, προπονητής, με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανήκει στην κατηγορία των παικτών που συνδύασαν με γκολ τον πρώτο αγώνα τους στην Εθνική Ομάδα. Συγκεκριμένα, στις 19 Αυγούστου 1997, ο Τάκης Γκώνιας φόρεσε για πρώτη φορά το εθνόσημο με προπονητή τον αείμνηστο Κώστα Πολυχρονίου και σκόραρε στον νικητήριο φιλικό αγώνα με την Κύπρο (2-1) στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».

Ειλικρινή συλλυπητήριά προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του Τάκη Γκώνια».

Στην ίδια ενέργεια προχώρησε και η Super League: «H ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή».

Εκτός από τους θεσμικούς φορείς του ποδοσφαίρου στη χώρα μας ανακοινώσεις εξέδωσαν και αρκετές ομάδες.

Η ανάρτηση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

https://www.instagram.com/p/DZ9gy77qeE6/

Η ανάρτηση του Ηρακλή

«Η οικογένεια του Ηρακλή αποχαιρετά τον Τάκη Γκώνια.

Έναν άνθρωπο που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου μας και αποτέλεσε κομμάτι της ιστορίας του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, Τάκη».