Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών.

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας
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Ο Τάκης Γκώνιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών και η είδηση του θανάτου του να προκάλεσε θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Τη δυσάρεστη εξέλιξη έκανε γνωστή, η ΠΑΕ Λεβαδειακός μέσα από επίσημη ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη.

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