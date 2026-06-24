Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας: Ποιος ήταν ο Έλληνας παίκτης και μετέπειτα προπονητής

Από τα ελληνικά γήπεδα και την Εθνική Ελλάδας μέχρι την προπονητική καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό, η διαδρομή του Τάκη Γκώνια στο ποδόσφαιρο.

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας: Ποιος ήταν ο Έλληνας παίκτης και μετέπειτα προπονητής
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Ο Τάκης Γκώνιας, γεννήθηκε στη Λιβαδειά στις 6 Οκτωβρίου 1971 και την Τετάρτη 24 Ιουνίου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά… βήματα τα έκανε στον ΠΣ Παναθηναϊκό στο Κυριάκι Βοιωτίας, ενώ επαγγελματικά αγωνίστηκε σε Λεβαδειακό, Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχόν, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Ηρακλή, Μεσίνα και Κροτόνε.

Με την Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε δύο συμμετοχές, πετυχαίνοντας μάλιστα γκολ στο ντεμπούτο του απέναντι στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1997.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής, ενώ ασχολήθηκε και με το γκολφ σε επαγγελματικό επίπεδο. Από το 2013 ακολούθησε την προπονητική, περνώντας μεταξύ άλλων από Γλυφάδα, Επισκοπή, Καλλιθέα, Εργοτέλη και την αιγυπτιακή Πίραμιντς.

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