«Γκάζια» Νίστρουπ: «Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή - Θέλω μαχητές στην ομάδα μου!»

Σε υψηλούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, με την πρωινή προπόνηση της Τρίτης να χαρακτηρίζεται από ένταση, απαιτητικές ασκήσεις και συνεχή καθοδήγηση από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης, ο Νίστρουπ ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, δίνοντας συνεχώς οδηγίες και διορθώσεις στους ποδοσφαιριστές του.

Η πρώτη του ομιλία είχε στόχο να εμψυχώσει το γκρουπ, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της προετοιμασίας και τη σωματική επιβάρυνση των πρώτων ημερών.

Η δεύτερη παρέμβασή του ήρθε μετά από άσκηση τελειωμάτων, όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν την αποτελεσματικότητα που επιθυμούσε.

Ο Νίστρουπ ανέβασε τον τόνο της φωνής του και ζήτησε περισσότερη συγκέντρωση, καλύτερες αποφάσεις και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα μπροστά στην εστία, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιου είδους ασκήσεις περιμένει περισσότερα γκολ και νοοτροπία νικητή.

Το πιο ουσιαστικό μήνυμα, ωστόσο, ήρθε μετά το τέλος της προπόνησης. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές του στο χορτάρι και τους μίλησε εκτενώς για τη νοοτροπία που θέλει να χαρακτηρίζει την ομάδα του.

Όσα ανέφερε ο Νίστρουπ στην ομιλία του

«Δεν θέλω να σας βλέπω ούτε μία στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι τον χρόνο και τις κινήσεις σας. Να πιάνετε το πόδι σας, το κεφάλι σας ή ακόμη χειρότερα να συζητάτε με τους συμπαίκτες σας. Δεν θέλω ποτέ να βλέπω την ομάδα μου να παίζει με 10 εναντίον 11. Ούτε δευτερόλεπτο. Είτε παίζουμε στην Ευρώπη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην προπόνηση.

Πονάτε και σταματάτε; Δεν σας αρέσει κάτι και σταματάτε; Όχι στην ομάδα μου. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Σας ρωτάω. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή; Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχθείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγκωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πρησμένο μάτι, να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας.

Ο πόνος είναι μονόδρομος για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού».