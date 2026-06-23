«ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του Κυζιρίδη»

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Χαρτς στη Σκωτία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «fussballeuropa».

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι τέσσερις «μεγάλοι» του ελληνικού ποδοσφαίρου επιθυμούν να επαναπατρίσουν τον ποδοσφαιριστή το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται.

Ο Κυζιρίδης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028 με τη Χαρτς και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σκωτσέζικη ομάδα αξιώνει ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρησή του.

Ο Κυζιρίδης πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με το εθνόσημο στις 7 Ιουνίου, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.