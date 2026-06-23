Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει

Τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας γνωστοποίησε ο Παναιτωλικός, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε ο σύλλογος.

Η προετοιμασία της ομάδας του Αγρινίου ξεκινά στις 29 Ιουνίου, με το τεχνικό επιτελείο να έχει ήδη καταρτίσει το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει η ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση

«Οι διακοπές του ποδοσφαιρικού τμήματος ολοκληρώνονται στο τέλος της εβδομάδας και αρχίζουν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου, για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται προπονήσεις στο Emileon, ενώ προγραμματίστηκαν ήδη πέντε φιλικοί αγώνες:

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

9 Αυγούστου: Κηφισιά – Παναιτωλικός

12 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Asteras Aktor».