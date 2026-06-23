Νίστρουπ: «Θέλω περισσότερα γκολ - Δεν πιστεύω στην τύχη»

Με έντονο ύφος και ξεκάθαρα μηνύματα προς τους ποδοσφαιριστές του εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νιίστρουπ, τόσο στην έναρξη της προετοιμασίας όσο και στην πρωινή προπόνηση, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που θέλει να περάσει στον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» είχε ήδη τοποθετηθεί αιχμηρά από την παρουσίασή του, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «με 4 γκολ σε 11 παιχνίδια δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα», αναφερόμενος στην επιθετική δυστοκία της ομάδας στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν.

Έντονη ομιλία μετά την άσκηση τελειωμάτων

Στην πρωινή προπόνηση, μετά από άσκηση τελειωμάτων που δεν ικανοποίησε τον ίδιο, ο Νιίστρουπ συγκέντρωσε τους παίκτες και σε αυστηρό τόνο ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συγκέντρωση.

«Ήθελα 25 γκολ στην άσκηση που κάναμε στα τελειώματα. Είναι τελείωμα από δύο μέτρα που δεν μπαίνει, είναι μία κίνηση που δεν γίνεται σωστά ή ένα ριμπάουντ», ανέφερε αρχικά, ανεβάζοντας στη συνέχεια ακόμη περισσότερο την ένταση της φωνής του.

«Θέλω γκολ, δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν γίνεται να σκέφτεστε ότι δεν θα κάνετε κίνηση. Ποιος θα πάει στο ριμπάουντ να σκοράρει; Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν είναι τύχη το να πάρεις το ριμπάουντ. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα για τη συνέχεια της προετοιμασίας

Λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε επίσης για την ένταση που θέλει να δει στην καθημερινή δουλειά, επισημαίνοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε κομβικό στάδιο προετοιμασίας.

«Πρέπει να προπονηθούμε τώρα και στο επόμενο διάστημα να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι.

Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά σε πέντε-έξι εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί», τόνισε προς τους ποδοσφαιριστές του.

Τακτική και απαιτήσεις στο γήπεδο

Η προπόνηση διεξήχθη σε καλές καιρικές συνθήκες, με ασκήσεις ενδυνάμωσης και συναρμογής στο ζέσταμα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας σε μικρούς χώρους με μπαλαντέρ.

Ο Νιίστρουπ διέκοπτε συχνά το πρόγραμμα, δίνοντας οδηγίες για σωστή τοποθέτηση ανάμεσα στις γραμμές, ώστε η ομάδα να κυκλοφορεί γρήγορα και σωστά την μπάλα απέναντι στην πίεση.

Στο τελικό κομμάτι της προπόνησης, οι παίκτες χωρίστηκαν σε γκρουπ με ασκήσεις τελειωμάτων και υπεραριθμίες, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο υπό έντονη πίεση.

Οι διεθνείς και ο Τσιριβέγια ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης με τρέξιμο στο τελευταίο μέρος της προπόνησης, χωρίς να συμμετάσχουν στο διπλό.

Το απόγευμα το πρόγραμμα περιλαμβάνει γυμναστήριο, ενώ αύριο η προετοιμασία θα συνεχιστεί με διπλή προπόνηση.